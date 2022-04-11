Телезнаток Александр Бялко потерял молодую супругу

“Главный митральный клапан у нее полностью разошелся и врачи сказали, что жить осталось три месяца. Надо было делать срочную операцию. Хирурги сделали ей металлический клапан. Эта операция длилась 20 часов. С этим железным клапаном она стала чувствовать себя совсем по-другому. То она несколько шагов пройдет — и уже выдохнется, а тут пробежала 25 км — полмарафона! Но надо было пить сердечно-разжижающие препараты, а они имеют очень много последствий. Она пила каждый день и однажды просто упала”, — рассказывает экс-звезда “Что? Где? Когда?”.

Однажды на прогулке у неё случился сердечный приступ и она скончалась. Ученый вспоминает, что супруга словно предчувствовала смерть, а потому заводила необычные разговоры. “За месяц до этого она какие-то странные вещи стала говорить: “Ты останешься один — живи нормально” и все такое. Я ей: “Ты меня в три раза почти моложе, кто раньше то уйдет?”. Она сказала, что никто не знает кто раньше уйдет. Говорят что время лечит, но пока все также плохо”, — переживает Бялко.

А вскоре после ухода на тот свет жены, обладатель “Хрустальной совы” потерял еще одного близкого человека и оказался совершенно убит горем. “У меня этот год был кошмаром. У меня оставался отец, он всю жизнь конструировал атомные подводные лодки и несмотря на радиацию дожил до такого возраста. Так вот, через два месяца после Агаты его тоже не стало”, — сообщил 69-летний интеллектуал в эфире передачи “Звезды сошлись” на НТВ.

Сейчас Александр Бялко зарабатывает репетиторством, но, кажется, не представляет, как жить дальше.