СМИ: Наташа Королева на грани развода с Тарзаном после проукраинского демарша мамы

Известно, что на днях Тарзан (сценическое имя Глушко) начал положительно отзываться о российских военных, заявив, что они самые лучшие, а победа в войне будет за Россией. Мать Королевой, уроженка Украины, проживающая 30 лет в США, после этих слов публично отреклась от зятя: она отписалась от него в соцсетях, что в ответ сделал и Глушко.