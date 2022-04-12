Звучит как парадокс: Константина Райкина уволили из Театральной школы Константина Райкина

Райкина сняли с должности сегодня, 12 апреля. В студсовете вуза посчитали решение ректора “неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов”. Представители учащихся призвали Рособрнадзор обратить свое внимание на это и “не допустить разрушения уникального образовательного учреждения”.

Константин Райкин и Анатолий Полянкин пока это не комментировали. Однако в суд Райкин иск уже подал.

В конце марта ректор вуза Анатолий Полянкин приказал приостановить деятельность Театральной школы Константина Райкина с 1 апреля по 1 июня. В институте указывали на “ухудшение материального положения” учебного заведения. 5 апреля суд запретил приостановку деятельности вуза, удовлетворив коллективный иск студентов. Суд постановил, что учащиеся смогут закончить год и сдать экзамены.

Народный артист России, художественный руководитель театра “Сатирикон” Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году.