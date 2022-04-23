Как узнать характер человека и его энергетику по форме лица

Знать заранее характер и энергетику человека крайне полезно в любви, в деловой сфере. Также это просто интересно — анализировать ту или иную личность еще до начала общения. В дополнение к этому методу вы можете ознакомиться с девятью признаками высоковибрационных людей. Они тоже будут крайне полезными при анализе того, насколько человек может быть вам полезен.

Какие бывают формы лица

Лица бывают всего семи типов: круглое, овальное, прямоугольное, квадратное, треугольное, грушевидное (трапециевидное), ромбовидное (алмазное).

По данной схеме вы сможете научиться определять типы лица максимально быстро:

Расшифровка типов лица

Круглое. Личности с круглым лицом достаточно плохо разбираются в окружающих их людях. Это крайне доверчивые люди, у которых часто бывают проблемы с самодисциплиной. С другой стороны, они крайне креативны, хорошо адаптируются к изменению условий на работе и в жизни в целом. Круглое лицо может говорить также о предрасположенности к вредным привычкам. Также про таких людей с уверенностью можно сказать, что они достаточно спокойны и не любят открытые конфликты.

Овальное. Это гордые люди, которые не простят вам обид. Они выносливы физически, но их достаточно легко можно вывести из себя. Из плюсов можно выделить верность, открытость. Если им не захочется с вами общаться, то они и не станут этого делать, так что вы всегда узнаете, насколько они довольны вами или нет. Биополе этих людей сильное, но настроено на защиту. Это значит, что их сложно сглазить, но также сложно понять их замыслы, поставить себя на их место.