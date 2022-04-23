Как узнать характер человека и его энергетику по форме лица
Характер и биополе узнать можно двумя способами — практическим и аналитическим. На практике мы познаем друг друга при общении, но иногда нужно заранее знать, чего можно ожидать от того или иного человека. Тут вам на помощь придут тонкости анализа по лицу, — уверяет Dailyhoro.
Знать заранее характер и энергетику человека крайне полезно в любви, в деловой сфере. Также это просто интересно — анализировать ту или иную личность еще до начала общения. В дополнение к этому методу вы можете ознакомиться с девятью признаками высоковибрационных людей. Они тоже будут крайне полезными при анализе того, насколько человек может быть вам полезен.
Какие бывают формы лица
Лица бывают всего семи типов: круглое, овальное, прямоугольное, квадратное, треугольное, грушевидное (трапециевидное), ромбовидное (алмазное).
По данной схеме вы сможете научиться определять типы лица максимально быстро:
Расшифровка типов лица
Круглое. Личности с круглым лицом достаточно плохо разбираются в окружающих их людях. Это крайне доверчивые люди, у которых часто бывают проблемы с самодисциплиной. С другой стороны, они крайне креативны, хорошо адаптируются к изменению условий на работе и в жизни в целом. Круглое лицо может говорить также о предрасположенности к вредным привычкам. Также про таких людей с уверенностью можно сказать, что они достаточно спокойны и не любят открытые конфликты.
Овальное. Это гордые люди, которые не простят вам обид. Они выносливы физически, но их достаточно легко можно вывести из себя. Из плюсов можно выделить верность, открытость. Если им не захочется с вами общаться, то они и не станут этого делать, так что вы всегда узнаете, насколько они довольны вами или нет. Биополе этих людей сильное, но настроено на защиту. Это значит, что их сложно сглазить, но также сложно понять их замыслы, поставить себя на их место.
Прямоугольное. Это застенчивые, но все равно достаточно уверенные в себе личности. У них очень сильно развита эмпатия, поэтому они чувствуют чужие эмоции на сверхтонком уровне. Их практически невозможно обмануть. Такой тип лица может свидетельствовать о честности, храбрости, несгибаемости характера. Согласно исследованиям, такие люди обладают самой мягкой энергетикой. Рядом с ними очень приятно и спокойно находиться. Они несут в мир любовь, но крайне неорганизованны.
Квадратное. Таких людей называют надменными. Также наблюдения показывают, что они нередко являются жадными, мелочными. У них отлично развиты финансовые инстинкты, а также шестое чувство. Им бывает очень сложно угодить. В них легко влюбиться из-за их холодности и отстраненности, но добиться их расположения почти нереально. Они крайне язвительны и придирчивы, но если вы не разочаровываете их, они вас полюбят. Не стоит им навязывать свою компанию.
Треугольное. Люди с треугольным лицо не обделены силой воли и настойчивостью. Они очень влюбчивы, очень красивы физически и духовно. Это пылкие и страстные любовники. Они преданные и добродушные. Эксперты в области биоэнергетики отмечают. Что этим людям сопутствует какая-то нереальная удача. Они всегда оказываются в нужном месте, в правильное время. Иногда они могут быть ведомыми, но проблем с целеустремленностью к них нет.
Грушевидное. Именуемое также трапециевидным, такое лицо указывает на то, что человек очень обидчивый. Таким личностям нравится быть в центре внимания и нравится командовать окружающими. Они очень злопамятны и мстительны, так что не переходите им дорогу. Они расчетливы и умеют правильно планировать дела на будущее. Такие люди очень привязаны к семье и очень любят своих детей. Это очень способные ученики с развитыми верхними чакрами.
Ромбовидное. Ромбовидное или, как его еще называют, алмазное лицо, указывает на то, что человек обладает хорошей памятью и тягой к знаниям. Это настоящие полиглоты, которые могут изучать много языков. Они не лишены скромности, любят перемены в жизни и путешествия. Живут по принципу «хочешь сделать все хорошо — сделай это сам». Они также умеют правильно расставлять приоритеты в жизни. Обладают большой любовью к жизни и уверенностью в себе из-за развитых нижних чакр.