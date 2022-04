Что происходит с телом мужчины, когда он перестает заниматься сексом

На этот вопрос осмелились ответить два специалиста — сексолог Сари Купер и доктор Лорен Стрейхер, автор книги “Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever Ever”. По их мнению, воздержание хоть и не оказывает какого-то долгосрочного влияния на общее состояние организма, но является причиной некоторых внезапных изменений.