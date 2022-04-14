Что происходит с телом мужчины, когда он перестает заниматься сексом

На этот вопрос осмелились ответить два специалиста — сексолог Сари Купер и доктор Лорен Стрейхер, автор книги “Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever Ever”. По их мнению, воздержание хоть и не оказывает какого-то долгосрочного влияния на общее состояние организма, но является причиной некоторых внезапных изменений.

Приступы грусти и подавленного настроения

По словам Сари Купер, секс оказывает на человека не только физическое, но и ментальное воздействие, потому что телесный контакт способствует выработке окситоцина, гормону хорошего самочувствия, который успокаивает и регулирует настроение. Поэтому отсутствие телесного контакта может вызвать апатию, хотя до клинической депрессии вряд ли доведет.

Нестабильное либидо

Эксперты заявляют, что отсутствие сексуального контакта оказывает очень серьезное влияние на либидо. Но у каждого человека это проявляется по-своему. Кто-то “забывает” о сексе, а кто-то, наоборот, ни о чем, кроме него, думать не может. В итоге получается, что секс отлично помогает контролировать либидо и держать его на среднем уровне.

Мужчина становится подверженным стрессу

Но с небольшой оговоркой. Если секс раньше помогал тебе успокаиваться, то без него уровень стресса закономерно повысится.

Уменьшаются умственные способности

Согласно исследованию “Frequent Sexual Activity Predicts Specific Cognitive Abilities in Older Adults”, опубликованному в The Journals of Gerontology в 2017 году, люди, занимающиеся сексом регулярно, набрали больше баллов в тестах на вербальные навыки и когнитивные способности, чем те, кто от него воздерживался. Поэтому ученые сделали вывод, что повышение активности мозга может быть связано с выбросом гормонов во время полового акта.