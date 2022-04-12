ФОТО и ВИДЕО | "Как мой украинский сверстник стал военным беженцем". Эстонские подростки сняли потрясающие короткометражки

По словам главы представительства Еврокомиссии в Эстонии Вивианы Лоонела, истории молодых людей в Украине, которые они перед камерой рассказывали своим эстонским сверстникам, помогают подросткам лучше понять ужасы этой войны. “Это было целью нашего киноконкурса”, — призналась Лоонела.

Главный приз — подаренный Telia iPhoneXS — получил фильм Элийзы Лехтсаар и Магнуса Паавела, учеников Таллиннской 21-й средней школы, в котором 16-летний Ярослав Билык из города Кривой Рог рассказал о том, что происходило на его родине в конце февраля и какой будет Украина в самом ближайшем будущем.

Члены жюри единогласно отметили мастерское исполнение фильма-обладателя главного приза.

“Фильм о Ярославе заслужил 1-е место за сильное содержание, которое было профессионально воплощено на экране”, — сказала Катрин Изотамм, директор Telia по коммуникациям.

Приз Delfi, 500 евро, получили учащиеся кружка СМИ основной школы Вяэтса, чье произведение рассказывает историю 10-летней украинки Валерии, которая теперь учится в этой школе и начинает свои первые шаги в освоении эстонского языка.

Режиссер Алёна Суржикова высоко оценила работу учеников из школы Вяэтса. “Не менее важным, чем создание фильма, является само общение между молодыми людьми, то, что они думали, и как они говорили о ситуации в Украине”, — сказала Суржикова.

Специальный приз Общества Kультуры Кяру в размере 300 евро получил фильм Анастасии Тетериной и Марины Сольц, учениц Таллиннского Линнамяэского русского лицея, о девочке Насте, покинувшей свой дом в Ровно.

“Этот фильм очень эмоционален, в нем Настя рассказывает историю своего вынужденного бегства и своей адаптации в Таллинне, — сказал главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. — Одной из ценностей фильма был вопрос, с которым создатели обращаются к зрителю: готовы ли их 18-летние одноклассники защищать Эстонию в случае необходимости?”