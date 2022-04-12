Фонд интеграции предлагает написать короткую историю, в которой вы рассказываете о памятной или забавной встрече с эстонцем

Мы ждем не биографий, а описания конкретных случаев, когда кто-то повёл себя неожиданно для вас, или случился, например, языковой казус, вызвавший замешательство. Смело присылайте моменты, которые заставляют вас улыбаться или которые просто запомнились как особенные.

Героями совместно написанной книги станут вымышленные персонажи, которые будут попадать в описанные вами ситуации. Фонд интеграции оставляет за собой право использовать рассказы в качестве исходного материала для написания книги. Это означает, что при необходимости мы будем изменять присланные нам истории в литературных или учебных целях.

Как мы отблагодарим соавторов

Имена авторов использованных в книге рассказов будут перечислены в изданном учебном пособии. Также мы подарим авторам персональный экземпляр книги. Все участники будут приглашены на торжественное мероприятие по случаю выхода книги.

Как принять участие в написании книги?

Свой рассказ объемом до одной страницы можно прислать как на эстонском, так и на своем родном языке.

Пожалуйста, напишите свой рассказ здесь: https://forms.gle/tGeS5xsLfyyXFE77A и обязательно добавьте свои контактные данные, чтобы мы могли позднее связаться с вами.

Ждем рассказы до 15.05.2022.