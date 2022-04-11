11.04.2022, 17:24
“Нахлебник”: Русский театр приглашает в поместье Сагади на новый летний спектакль
Продолжая традицию летних проектов, Русский театр приготовил своим зрителям новый сюрприз — спектакль по пьесе И.С. Тургенева “Нахлебник”, который пройдет в старинных интерьерах уютной усадьбы Сагади.
Билеты: ЗДЕСЬ
Почти 20 лет эта пьеса, сочиненная Тургеневым специально для великого актера Михаила Щепкина и обличающая нравы провинциального дворянства, находилась под цензурным запретом. И уже полтора столетия “Нахлебник” с большим успехом идет на ведущих сценах Москвы и Санкт-Петербурга: в Малом театре, в Александринке, в МХТе. В Эстонии эту пьесу поставил театр “Ванемуйне”.
Тема “маленького человека” и беззащитность внутри аристократического общества — лейтмотивы этой истории о дворянской чести и достоинстве, о родительской любви и самопожертвовании. Главное героине предстоит сделать мучительный выбор: отречься от правил высшего света во имя отцовской любви или обречь себя и близких на многолетнее страдание. Смогут ли герои сохранить родственные чувства и найти выход из драматичной ситуации?
Спектакль станет бенефисом старейшего актера труппы Русского театра Эстонии Леонида Шевцова. В других ролях заняты хорошо знакомые публике Игорь Рогачёв, Александр Кучмезов, Сергей Черкасов, Владимир Антипп, Александр Окунев, Сергей Фурманюк, Александр Домовой, Карин Ламсон.
Режиссер-постановщик — художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось.
Синхронный перевод на эстонский язык.
Премьера состоится на мызе Сагади 27 мая 2022 года.