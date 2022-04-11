“Нахлебник”: Русский театр приглашает в поместье Сагади на новый летний спектакль

Почти 20 лет эта пьеса, сочиненная Тургеневым специально для великого актера Михаила Щепкина и обличающая нравы провинциального дворянства, находилась под цензурным запретом. И уже полтора столетия “Нахлебник” с большим успехом идет на ведущих сценах Москвы и Санкт-Петербурга: в Малом театре, в Александринке, в МХТе. В Эстонии эту пьесу поставил театр “Ванемуйне”.