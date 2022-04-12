ГАЛЕРЕЯ | Смотри, кто пришел на праздничную премьеру “Аптекаря Мельхиора”
Официальная премьера средневекового приключенческого детектива Элмо Нюганена “Аптекарь Мельхиор” состоится в эту пятницу, 15 апреля. Но праздничный показ картины прошел вчера в кинотеатре Apollo в Solaris.
После просмотра фильма гости отправились веселиться в ресторан Olde Hansa.
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. В первом фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге “Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте” героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты. По сравнению с книгой в фильме есть сюрпризы. Например, Мельхиор в фильме моложе, чем в романе — он только начинает карьеру помощника фогта и детектива. Аптекарь Мельхиор находится в начале пути, и в фильме мы увидим историю его становления
Вторая часть в трилогии художественных фильмов про Аптекаря Мельхиора выйдет в прокат 19 августа этого года, а третья часть — 14 октября.
Сюжет:
В средневековом Таллинне убивают известного орденского рыцаря, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.
Фогт назначает для расследования преступления аптекаря Мельхиора, который умеет говорить с мертвыми. Талантливый юноша обнаруживает, что убитый искал таинственного “таллиннского узника” и следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств — в смертельной опасности каждый, кто столкнулся с этой загадкой.
В то же время аптекарь начинает сомневаться в своем ученике, который, кажется, что-то скрывает…
АПТЕКАРЬ МЕЛЬХИОР (первый фильм)
Режиссер: Эльмо Нюганен
В главных ролях: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Хенесси Шмидт, Франц Мальмстен, Андеро Эрмель, Кен Рюйтель, Майт Мальмстен, Хендрик Тоомпере, Марко Матвере
Продюсеры: Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions, HansaFilm
Сопродюсеры: Maze Productions (Германия), Film Angels Productions (Латвия), InScript (Литва)
Поддержка: Эстонский институт кино, Министерство культуры, Вируский фонд кино, Saarte Fond, Тартуский фонд кино, Капитал культуры Эстонии, National Film Centre of Latvia, Рижский фонд кино, Lithuanian tax incentive, Creative Europe MEDIA, Kanal2 и Apollo TV.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен (“Имена в граните”, “1944”). За производство отвечают: Taska Film (“O2”, “Фред Юсси. Красота бытия”, “Зима”, “Встреча выпускников”, “Имена в граните”, “1944”), Nafta Films (“O2”, “Тайное общество Супилинна”), Apollo Film Productions (“Зима”, “Фильм старика”, “Болото”) и HansaFilm (“Правда и справедливость”). Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор — Михкель Соэ, художник — Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор — Лийна Сумера, руководитель по спецэффектам — Ян Вильюс.