ГАЛЕРЕЯ | Смотри, кто пришел на праздничную премьеру “Аптекаря Мельхиора”

После просмотра фильма гости отправились веселиться в ресторан Olde Hansa.

Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. В первом фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге “Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте” героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты. По сравнению с книгой в фильме есть сюрпризы. Например, Мельхиор в фильме моложе, чем в романе — он только начинает карьеру помощника фогта и детектива. Аптекарь Мельхиор находится в начале пути, и в фильме мы увидим историю его становления

Вторая часть в трилогии художественных фильмов про Аптекаря Мельхиора выйдет в прокат 19 августа этого года, а третья часть — 14 октября.

Сюжет:

В средневековом Таллинне убивают известного орденского рыцаря, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.

Фогт назначает для расследования преступления аптекаря Мельхиора, который умеет говорить с мертвыми. Талантливый юноша обнаруживает, что убитый искал таинственного “таллиннского узника” и следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств — в смертельной опасности каждый, кто столкнулся с этой загадкой.

В то же время аптекарь начинает сомневаться в своем ученике, который, кажется, что-то скрывает…

АПТЕКАРЬ МЕЛЬХИОР (первый фильм)

Режиссер: Эльмо Нюганен

В главных ролях: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Хенесси Шмидт, Франц Мальмстен, Андеро Эрмель, Кен Рюйтель, Майт Мальмстен, Хендрик Тоомпере, Марко Матвере

Продюсеры: Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions, HansaFilm

Сопродюсеры: Maze Productions (Германия), Film Angels Productions (Латвия), InScript (Литва)