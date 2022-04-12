ГАЛЕРЕЯ | Горячо! В центре T1 прошел показ модного белья и концерт Юри Поотсманна

На показе белья можно было увидеть как последние тенденции в мире нижнего белья, так и ностальгические комбинации, которые носили красавицы 19 века. Винтажное белье было позаимствовано на выставке “История прав женщин и нижнего белья”, открытой в центре Т1 до 15 апреля и организованной музеем Кяру. Хореограф модного показа — Вероника Валлимяэ, а сегодняшнюю и вчерашнюю моду представили модели агентства AGENCY ICON.