12.04.2022, 15:29
ГАЛЕРЕЯ | Горячо! В центре T1 прошел показ модного белья и концерт Юри Поотсманна
В субботу, 9 апреля, в центре Т1 выступил Юри Поотсманн. Кроме того, состоялся показ винтажного и модного белья, и в центре также открылась посвященная женщинам выставка.
На показе белья можно было увидеть как последние тенденции в мире нижнего белья, так и ностальгические комбинации, которые носили красавицы 19 века. Винтажное белье было позаимствовано на выставке “История прав женщин и нижнего белья”, открытой в центре Т1 до 15 апреля и организованной музеем Кяру. Хореограф модного показа — Вероника Валлимяэ, а сегодняшнюю и вчерашнюю моду представили модели агентства AGENCY ICON.
В центре также выступили танцоры в стиле vogue из труппы Barra Crew, а на 2 этаже центра Т1 открылась выставка Кристи Леппик и Трийн Симсон “Женщина как femme fatale — обзорная выставка 2019–2020”.