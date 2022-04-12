Собчак опять уехала в Израиль, но утверждает, что это рабочая поездка
Ещё на выходных Ксения Собчак смеялась над слухами о своём отъезде в Израиль, а уже в начале недели вновь там оказалась. Впрочем, она объясняет свой отъезд “рабочей поездкой”, да и вообще Израиль был не конечной точкой, а лишь пересадкой.
“Больше всего в моей работе я не люблю командировки, которые выпадают на выходные. Ужасно скучаю по Платону. На прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого. 17 часов. Сейчас лечу опять с пересадками. Рейсы есть только через Израиль и Стамбул”, — заявила Собчак.
Ранее стало известно, что Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово, в очереди на рейс до Тель-Авива. На кадрах видно, как журналистка проходит регистрацию на рейс.
А ещё раньше издание Нaaretz со ссылкой на источник сообщало, что Собчак и ее пятилетний сын Платон получили гражданство Израиля. Сама телеведущая рассказала, что находится в Подмосковье. Что, впрочем, никак не опровергает информацию издания.