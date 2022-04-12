“Вечерний Ургант” вернется, но после войны

По предварительной информации, программа была временно закрыта из-за решения Первого канала пересмотреть и скорректировать эфирную сетку на фоне последних общественно-политических событий. Собственно, последняя информация никак этому не противоречит.

В феврале шоу “Вечерний Ургант” было снято из эфирной сетки Первого канала. Представители телеканала заявили, что программу не планируется закрывать и пояснили, что выпуски шоу были заменены в сетке вещания общественно-политическими передачами.

Кстати, первый выпуск “Вечернего Урганта” появился на экранах 16 апреля 2012 года. Похоже, 10-летний юбилей в эфире встретить не получится.