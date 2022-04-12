Анастасия Волочкова и Мария Голубкина помирились
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о завершении конфликта с актрисой театра и кино Марией Голубкиной. Знаменитость больше не держит зла на артистку.
Танцовщица отметила, что примирение произошло на съемках передачи для Первого канала. Тогда гости программы собрались для обсуждения скандала, который Волочкова устроила на борту самолета. Мария Голубкина в рамках эфира не только поддержала звезду балета, но и помогла ей советом в сложившейся ситуации.
“Я умею прощать. Мы обнялись и обменялись с ней телефонами. Она раньше просто не знала меня, поэтому и сделала такие высказывания. Мы теперь дружим”, — призналась Волочкова.
Ранее Голубкина высказала свое мнение относительно неприличного поведения Волочковой в самолете. Актриса посоветовала танцовщице “перестать расслабляться” и обратить внимание на свою “распущенность”.