Анастасия Волочкова и Мария Голубкина помирились

Танцовщица отметила, что примирение произошло на съемках передачи для Первого канала. Тогда гости программы собрались для обсуждения скандала, который Волочкова устроила на борту самолета. Мария Голубкина в рамках эфира не только поддержала звезду балета, но и помогла ей советом в сложившейся ситуации.

“Я умею прощать. Мы обнялись и обменялись с ней телефонами. Она раньше просто не знала меня, поэтому и сделала такие высказывания. Мы теперь дружим”, — призналась Волочкова.

Ранее Голубкина высказала свое мнение относительно неприличного поведения Волочковой в самолете. Актриса посоветовала танцовщице “перестать расслабляться” и обратить внимание на свою “распущенность”.