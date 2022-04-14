ВИДЕО | "Она не собиралась нападать": Максим Галкин показал девочку, которая подорвалась на растяжке
Максим Галкин осудил зверства российских войск на территории Украины. Он опубликовал видеорассказ маленькой девочки из Мариуполя, которая подорвалась на растяжке, и заявил, что ребенок “точно не собирался ни на кого нападать”. Об этом пишет "Обозреватель".
На камеру маленькая Кира Чебенко рассказала о том, как выбиралась из заблокированного русскими солдатами Мариуполя. По словам девочки и ее мамы, семья остановилась попить воды, когда младшая дочь увидела на дороге розетку.
Прикоснувшись к подозрительному предмету ногой, дети заставили сдетонировать взрывчатку. Оказалось, что там была установлена растяжка, из-за которой Кира получила ранения.
“Я много лет разговариваю с детьми в самой доброй программе на ТВ. Я слышал много замечательных детских историй. Дети не должны переживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать”, — прокомментировал видео Максим Галкин.