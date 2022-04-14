ВИДЕО | "Она не собиралась нападать": Максим Галкин показал девочку, которая подорвалась на растяжке

На камеру маленькая Кира Чебенко рассказала о том, как выбиралась из заблокированного русскими солдатами Мариуполя. По словам девочки и ее мамы, семья остановилась попить воды, когда младшая дочь увидела на дороге розетку.

“Я много лет разговариваю с детьми в самой доброй программе на ТВ. Я слышал много замечательных детских историй. Дети не должны переживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать”, — прокомментировал видео Максим Галкин.