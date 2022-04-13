Что достанется Диларе после развода с Моргенштерном

По данным некоторых источников, общее состояние певца оценивается в полтора миллиона долларов. Но на какую часть этих денег может расчитывать его бывшая супруга? PopCornNews обратились с этим вопросом к адвокату, который и объяснил, что всё, что было заработано Моргенштерном за время их официального брака, будет делиться с Диларой пополам, но те деньги, которые Моргенштерн получил до свадьбы с девушкой, не являются их общенажитым имуществом, и Диларе на них рассчитывать не придется.