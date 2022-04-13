Что достанется Диларе после развода с Моргенштерном
На днях стало известно, что известный рэпер Алишер Моргенштерн развелся со своей супругой Диларой Зинатуллиной, свадьбу с которой он громко отметил всего полгода назад. Слухи о разводе подтвердила сама Дилара, а теперь в сети гадают, что же ей достанется после развода. В частности, этим занялся “Рамблер”.
По данным некоторых источников, общее состояние певца оценивается в полтора миллиона долларов. Но на какую часть этих денег может расчитывать его бывшая супруга? PopCornNews обратились с этим вопросом к адвокату, который и объяснил, что всё, что было заработано Моргенштерном за время их официального брака, будет делиться с Диларой пополам, но те деньги, которые Моргенштерн получил до свадьбы с девушкой, не являются их общенажитым имуществом, и Диларе на них рассчитывать не придется.
Что же касается дорогих подарков, которые ей дарил рэпер — история та же: хоть они и были подарены, но если это произошло за время их официального брака, половину подаренного Диларе, возможно, придется вернуть. Впрочем, это уже дело доброй воли Алишера.