ФОТО | Свадьба на 3,5 миллиона $. Старший сын Бекхэмов женился на дочери миллиардера

Свадьба прошла в Палм-Бич, во Флориде, в имении семьи Пельтц. Стоимость трехдневного торжества составила 3,5 миллиона долларов.

К свадьбе молодожены готовились целых два года. Николу Пельтц радушно приняли в семье Бекхэмов. Дэвид Бекхэм во время свадебной речи даже прослезился: “Мы так любим тебя, Никола, и мы очень рады тому, что ты стала частью нашей семьи”. Младшие братья Бруклина, Ромео и Круз, также выступили с эмоциональными речами.

Невеста была одета в свадебное платье модного дома Valentino, а в качестве украшения выбрала талисман, защищающий ее от сглаза. Жених был одет в костюм от Dior с бриллиантовой цепочкой, которую ему подарили родители невесты.

Издание Vogue отмечает особенно стильный макияж и прическу невесты, которая напоминает супермодель Клаудию Шиффер в период 1990-х годов. Для первого танца молодой пары была выбрана песня Элвиса Пресли Only Fools Rush In.

Молодожены взяли фамилии друг друга — сын Дэвида и Виктории Бекхэм отныне будет Бруклин Джозеф Пельтц Бекхэм, а его жена — Никола Пельтц Бекхэм.

Среди гостей на свадьбе было много знаменитостей, в том числе теннисистки Уильямс, музыкант Марк Энтони, семья баскетболиста Коби Брайанта и многие другие.

Бруклин Бекхэм сделал предложение своей девушке в 2020 году, когда ему был всего 21 год. Родители Бекхэма поддерживают выбор своего сына и у них с Николой очень хорошие отношения.

Молодая жена в три раза богаче семьи Бекхэмов, поэтому перед свадьбой был подписан брачный договор.