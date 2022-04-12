На Страстной неделе духовная кантата Дворжака Stabat Mater посвящается скорбящим матерям Украины

На сцену выйдут солисты, большой ораториальный хор в составе 90 человек и Эстонский национальный симфонический оркестр под управлением Арво Вольмера. Премьера Stabat Mater Антонина Дворжака состоялась 23 декабря 1880 года в Праге. Композитор использовал в своем монументальном произведении всю цветовую палитру симфонического оркестра, мощного ораториального хора и вокальных солистов.

Возникновение этой трогательной музыки, написанной романтическим звуковым языком, связано с трагическим событием в жизни Дворжака — смертью маленькой дочери и впоследствии еще двоих детей. Истоки Stabat Mater кроются в средневековой традиции богослужения в Страстную пятницу. В произведении раскрывается суть сакральных текстов (латинских терцин), оно носит медитативный характер и представляет собой откровенный музыкальный рассказ об утрате и горе, эмоциональном пути душевного восстановления и непоколебимой вере в светлое завтра.

На фоне ужасов войны в Украине музыканты решили посвятить исполнение этого произведения всем украинским матерям, которые сейчас страдают и скорбят (Stabat Mater означает в переводе с латинского “скорбящая мать”).

На сцену выйдут солисты Национальной оперы “Эстония” Кристель Пяртна (сопрано), Карис Трасс (меццо-сопрано), Мати Тури (тенор) и Прийт Вольмер (бас). В составе ораториального хора — камерный хор Musamari, женский хор Collegium Musicale и Эстонский национальный мужской хор. Эстонским национальным симфоническим оркестром дирижирует Арво Вольмер.

На концертах можно будет сделать пожертвования в пользу Украинского культурного центра. Беженцам из Украины предоставляется возможность бесплатно посещать концерты. Бесплатные билеты можно получить в кассах Eesti Kontsert по предъявлении документа (украинского паспорта или карты вида на жительство).