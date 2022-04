14 апреля в клубе YAMA (экс-Ямайка бар) выступит группа Mess-Mend

Группа выступит сольно и представит большую программу в которой найдётся место как совершенно новым композициям, так и уже полюбившимся публике хитам, таким как Never do the same, Get out и One. Данный концерт ознаменует начало серии концертов посвящённых 30-летию группы, о чём подробно будет рассказано в ходе выступления.