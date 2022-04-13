14 апреля в клубе YAMA (экс-Ямайка бар) выступит группа Mess-Mend

Участники группы Mess-Mend не сидели сложа руки, а усердно репетировали не смотря на туманность перспектив выступлений перед публикой. И вот, теперь, когда туман наконец рассеялся, у нас есть возможность насладиться живой музыкой и вкусить всю радость концертного драйва.

Группа выступит сольно и представит большую программу в которой найдётся место как совершенно новым композициям, так и уже полюбившимся публике хитам, таким как Never do the same, Get out и One. Данный концерт ознаменует начало серии концертов посвящённых 30-летию группы, о чём подробно будет рассказано в ходе выступления.

Итак, в четверг 14 апреля, встречаем длинные выходные в компании с Mess-Mend! Билеты на входе по символической цене 5 евро. Двери открываются в 19.00, концерт начнётся в 20.00.