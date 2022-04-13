Фестиваль “Японской анимации и образа жизни” JAFF возвращается!

Зрителям предстоит увидеть 20 анимационных и игровых картин. Хэдлайнер фестиваля — новая работа режиссера Мамору Хосода “Белль. Красавица и чудовище”. Одному из самых ярких представителей новой волны японской анимации исполняется 55 лет и JAFF отметит это событие избранной ретроспективу его фильмов.

В 2023 году столица Эстонии Таллинн примет титул “Зеленой столицы Европы”. В течение двух лет JAFF представит публике посвященную этому событию программу “4 стихии”. В этом году мы покажем программу, посвященную стихии “воды”. В числе фильмов, вошедших в нее, “Дитя погоды” Макото Синкаи, “На твоей волне” Маасаки Юаса и легендарная лента Хайяо Миядзаки “Рыбка Поньо на утесе”. Специально для гурманов, на одном из сеансов, шедевр Миядзаки будет показан в оригинальном варианте с 35 мм пленки. На втором сеансе зрители увидят дублированную на эстонский язык версию фильма.

В фойе кинотеатра Artis будет развернута выставка, посвященная стихии “воздуха” — “Небесный флот Миядзаки”.

Программа “Fresh” включает в себя ленты, снятые в последние годы. Долгожданный фильм студии Ghibli “Еарвиг и ведьма”, реж. Горё Миядзаки ( сын легендарного Мастера Х. Миадзаки), наконец достиг программы фестиваля.

С наступлением совершеннолетия, JAFF постепенно меняет свою профиль, значительное внимание уделяя игровому кино — как новому, так и классике.

В программу “Red Carpet” включены две триумфальные ленты режиссера Рюсуке Хамагучи — лауреат премии “Оскар” и “Золотой Глобус” в категории “лучший иностранный фильм” и приза за лучший сценарий Каннского кинофестиваля, фильм “Drive My Сar” и картину “Колесо Фортуны и Фантазии”, завоевавшую на Берлинском кинофестивале “Серебряного медведя”.

Зрителям предстоит открыть японскийе “хорор”. Жанровые фильмы режиссера Такаши Симидзу “Деревня самоубийц” и “Деревня Инунаки” новые гости на таллиннском экране.