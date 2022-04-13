Фестиваль “Японской анимации и образа жизни” JAFF возвращается!
Зрителям предстоит увидеть 20 анимационных и игровых картин. Хэдлайнер фестиваля — новая работа режиссера Мамору Хосода “Белль. Красавица и чудовище”. Одному из самых ярких представителей новой волны японской анимации исполняется 55 лет и JAFF отметит это событие избранной ретроспективу его фильмов.
В 2023 году столица Эстонии Таллинн примет титул “Зеленой столицы Европы”. В течение двух лет JAFF представит публике посвященную этому событию программу “4 стихии”. В этом году мы покажем программу, посвященную стихии “воды”. В числе фильмов, вошедших в нее, “Дитя погоды” Макото Синкаи, “На твоей волне” Маасаки Юаса и легендарная лента Хайяо Миядзаки “Рыбка Поньо на утесе”. Специально для гурманов, на одном из сеансов, шедевр Миядзаки будет показан в оригинальном варианте с 35 мм пленки. На втором сеансе зрители увидят дублированную на эстонский язык версию фильма.
В фойе кинотеатра Artis будет развернута выставка, посвященная стихии “воздуха” — “Небесный флот Миядзаки”.
Программа “Fresh” включает в себя ленты, снятые в последние годы. Долгожданный фильм студии Ghibli “Еарвиг и ведьма”, реж. Горё Миядзаки ( сын легендарного Мастера Х. Миадзаки), наконец достиг программы фестиваля.
С наступлением совершеннолетия, JAFF постепенно меняет свою профиль, значительное внимание уделяя игровому кино — как новому, так и классике.
В программу “Red Carpet” включены две триумфальные ленты режиссера Рюсуке Хамагучи — лауреат премии “Оскар” и “Золотой Глобус” в категории “лучший иностранный фильм” и приза за лучший сценарий Каннского кинофестиваля, фильм “Drive My Сar” и картину “Колесо Фортуны и Фантазии”, завоевавшую на Берлинском кинофестивале “Серебряного медведя”.
Зрителям предстоит открыть японскийе “хорор”. Жанровые фильмы режиссера Такаши Симидзу “Деревня самоубийц” и “Деревня Инунаки” новые гости на таллиннском экране.
Взрослую публику приглашаем отметить 90-летие режиссера с мировым именем Нагисы Ошима, просмотрами классических картин “Империя чувств” и “Коррида любви”. Обратим внимание, что на посещение сеансов этих фильмов введены жесткие ограничения по возрасту “18+”.
Совместно с прокатной компанией Estinfilm и продюсером Алексом Ковским, JAFF подготовил для детей украинских беженцев показ шведского анимационного фильма “Карлсон, который живет на крыше”, созданного по рисункам нашей
землячки из Хаапсалу Илон Викланд. Фильм был дублирован на украинский язык ведущими актерами Украины. Роль Карлсона озвучил музыкант и певец Олег Скрипка.
Завершится JAFF масштабным фестивалем японской и азиатской культуры J-TSOON-3, который состоится 23-24 апреля в Tallinna Kultuurikatel.