Культура
13.04.2022, 12:08

Елена Скульская: "В сделке с Богом столько же подвохов, сколько в сделке с дьяволом"

 
Премьера «Амадея» Питера Шеффера в театре Драмы
Jelena Skulskaja
Antonio Salieri (Mait Malmsten) tahab luua täiuslikku muusikat, aga selle loomise retsepti pole olemas.
Antonio Salieri (Mait Malmsten) tahab luua täiuslikku muusikat, aga selle loomise retsepti pole olemas.
Foto: GABRIELA URM

Пушкин был уверен, что нет страсти сильнее, чем зависть. Возможно, в этом убедил его Шекспир: разве не зависть движет Яго, который заставляет героев “Отелло”, не сворачивая, идти прямым путем к гибели?

Впрочем, в 1830 году, когда была закончена маленькая трагедия “Моцарт и Сальери”, Пушкин вполне уже мог сам чувствовать себя Моцартом в окружении многоликих Сальери.

Сюжет Пушкина повлиял на “Амадея” Питера Шеффера, продолжившего тему почти сто пятьдесят лет спустя и снискавшего этой пьесой всемирную славу. Шефферу была дорога пушкинская мысль о конфликте Сальери с Богом, британский драматург максимально заострил этот конфликт, довел его, можно сказать, до высот “Фауста”; Фауст, как вы помните, заключил сделку с Мефистофелем, продал ему душу за исполнение своих мечтаний и страстных желаний; Сальери у Шеффера продает душу Богу на тех же условиях и с ужасом понимает, что и в договоре с Богом всегда есть убийственный подвох.

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