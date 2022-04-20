ВИДЕО | “Это совсем иное состояние”: почему Элина Нечаева пришла на интервью со священником?

“У нас замечательная совместная коллаборация, и я очень счастлива, что у нас получилось такое красивое произведение и видео. Я думаю, что оно порадует слушателей и даст приятное успокоение душе”, — рассказала Элина.

Хоть Элина Нечаева нечасто ходит в церковь, но признаётся, что сакральная музыка ей очень близка: “У меня есть замечательная история с детским хором “Радуга”. Мы очень много ездили по церквям, пели там, работали. Я не так далека от этого, и мне безумно нравится сакральная музыка. И это совсем иное состояние, когда исполняешь сакральную музыку”.

По поводу ситуации на Украине Олег и Элина сказали, что всё их отношение к ней можно услышать в песне: они очень хотят мира. “У нас сейчас много беженцев, мы с ними общаемся — это очень хорошие люди, не озлобленные. У нас ведь есть и украинцы, и сербы, и грузины”, — рассказал Олег.