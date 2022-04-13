ВИДЕО | “Мне стыдно, что я русский”: уехавший из России рэпер Face поговорил с Дмитрием Гордоном

“Мне стыдно, что война в Украине происходит от имени моей нации. Я тоже мог сделать больше или чего-то не делать, что сейчас используется российским государством в этой ужасной войне… И в этом плане я вполне могу согласиться с этой фразой. Сейчас такая ситуация, что если ты нормальный человек, тебе не может быть не стыдно, что ты русский”, — сказал артист в интервью Дмитрию Гордону.