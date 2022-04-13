Шон Пенн собирается вернуться в Украину — теперь не снимать кино, а воевать

“Я намерен вернуться в Украину. Но я не идиот, я не уверен, могу ли что-либо предложить. Я не трачу время на сообщения президенту или его сотрудникам, пока они в осаде. Я бы, пожалуй, отправил одно сообщение через начальника штаба. “Вот то, что я хочу сделать, что, на мой взгляд, было бы ценным. Вы должны ответить мне: не приезжайте, либо приезжайте и делайте то, что планируете, либо же приезжайте, но вот где вы можете быть полезнее”, — сказал актер.