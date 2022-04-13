"Мне не стыдно быть русской, но..." Откровения Юлии Меньшовой

Формулировку “стыдно быть русским”, которую использовали некоторые люди, нежелающие быть частью преступного путинского режима, Юлия назвала адской.

Меньшова считает, что отрицание своей культуры приравнивается к саморазрушению. Однако здесь многие интернет-пользователи не согласились со знаменитостью, отметив, что вышеупомянутая фраза никак не связана с культурой, а лишь говорит о чувстве вины за деяния Путина и российских солдат.

Сама же актриса уверено заявила: “У интеллигенции есть неизбывное чувство вины. Сегодня оно актуализировалось и выражено в адской формулировке “стыдно быть русским”. Мне не стыдно быть русской!… Как можно отрицать свою культуру? Почему ты должен культуру свою отрицать? У этих людей вшита капсула саморазрушения, как у шпиона, который кусает ампулу с ядом в воротнике”.

При этом артистка не опровергает того, что жизнь в России превратилась в хаос.

“Вот уже больше месяца я, как и все, бесконечно листаю тг-каналы, скраивая из лоскутов картину целого, которое все равно ускользает… Понятно, что ничего не понятно. Понятно, что всё, на что можно было опираться раньше, накрылось медным тазом. Понятно, что мир трещит по швам. Меня спрашивают: что у тебя в июне? Какой график, какие планы?… Планов, пожалуй, больше нет. Есть только надежда”, — написала Меньшова в своем Telegram-канале.