Стас Костюшкин через суд запретил Монеточке “не зиговать”

Год назад бывший солист группы “Чай вдвоем” предъявил Монеточке кражу своего хита — “Женщина, я не танцую”, и потребовал компенсацию в 900 тысяч рублей.

Адвокаты певицы утверждали, что речь идет о пародии, а потому вопросов быть не должно. В итоге Басманный суд Москвы согласился с доводами экспертизы о том, что в процентном соотношении “Мама, я не зигую” и “Женщина, я не танцую” идентичны на 73%. А соответственно это все-таки плагиат, а не пародия.