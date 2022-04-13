Стас Костюшкин через суд запретил Монеточке “не зиговать”
Певец Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тыс. рублей (5600 евро) за песню “Мама, я не зигую”. Более того, теперь больше нельзя будет услышать эту песню “живьём” в исполнении Лизы Гырдымовой, — сообщил телеграм-канал Baza.
Год назад бывший солист группы “Чай вдвоем” предъявил Монеточке кражу своего хита — “Женщина, я не танцую”, и потребовал компенсацию в 900 тысяч рублей.
Адвокаты певицы утверждали, что речь идет о пародии, а потому вопросов быть не должно. В итоге Басманный суд Москвы согласился с доводами экспертизы о том, что в процентном соотношении “Мама, я не зигую” и “Женщина, я не танцую” идентичны на 73%. А соответственно это все-таки плагиат, а не пародия.
Суд запретил Монеточке впредь использовать трек с текстом “Мама, я не зигую”, а Костюшкину присудил компенсацию (5600 евро) плюс возмещение судебных расходов.