Австрийский дирижер Петер Гут: "У нас в Вене живут очень многие русские артисты"

— Какие яркие воспоминания у вас связаны с Эстонией?

— С моим оркестром мы были в Эстонии 5-6 раз. И интересно, что самый первый раз был в 1969 году, в период, когда я учился в Москве у Давида Ойстраха. Часто бывал в Старом городе — очень симпатично там во время Рождества. И у меня, кстати, есть пальто, которое я всегда ношу — оно было куплено в Таллинне около 8 лет назад.

— Вы много где гастролировали, много где жили (Россия, Япония) — какая страна понравилась больше всего, куда возвращались бы снова и снова?

— Сложно сказать. Я уже не очень молодой. Начал гастролировать, когда мне было 17 лет. Тогда у нас было трио. Потом с разными ансамблями и оркестрами выступал. Очень часто я выступал в Японии. В Китае тоже было около 15 гастролей, и в США выступали. Венскую музыку Штрауса любит весь мир.

— Получается, что Австрия вам оказалась все равно ближе всего, раз остались там жить?

— Австрия моя любимая страна . У нас есть гора, и мы любим кататься на лыжах зимой, конечно. Но я-то сейчас не катаюсь — уже старый. Единственное,чего нам не хватает — это моря. Так что мы обычно едем летом в Хорватию или в Италию. И всё-таки я люблю жить в Австрии, потому что Вена — это столица музыки. И здесь очень спокойная жизнь.

— Как вы относитесь к ситуации в Украине? Многих артистов вынуждают высказать свою ясную позицию, как например, это произошло с Нетребко, которая как раз живет в Вене. Высказываетесь ли вы по поводу военных действий в Украине?

— Трудно решить, кто прав и нет. Но можно сказать одно:ужасно, что у нас сейчас так получилось. Была "корона", и еще есть, но немного лучше стало — а сейчас ещё эта ситуация в Украине. Это ужасно, потому что это Европа. Война есть всегда в мире. Ужасная ситуация всегда есть. Но сейчас это ещё хуже для нас, потому что это близко, в Европе.

— Я так понимаю, что гастролей в России как прежде, у вас уже не будет.