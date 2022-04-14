Австрийский дирижер Петер Гут: "У нас в Вене живут очень многие русские артисты"
— Какие яркие воспоминания у вас связаны с Эстонией?
— С моим оркестром мы были в Эстонии 5-6 раз. И интересно, что самый первый раз был в 1969 году, в период, когда я учился в Москве у Давида Ойстраха. Часто бывал в Старом городе — очень симпатично там во время Рождества. И у меня, кстати, есть пальто, которое я всегда ношу — оно было куплено в Таллинне около 8 лет назад.
— Вы много где гастролировали, много где жили (Россия, Япония) — какая страна понравилась больше всего, куда возвращались бы снова и снова?
— Сложно сказать. Я уже не очень молодой. Начал гастролировать, когда мне было 17 лет. Тогда у нас было трио. Потом с разными ансамблями и оркестрами выступал. Очень часто я выступал в Японии. В Китае тоже было около 15 гастролей, и в США выступали. Венскую музыку Штрауса любит весь мир.
— Получается, что Австрия вам оказалась все равно ближе всего, раз остались там жить?
— Австрия моя любимая страна . У нас есть гора, и мы любим кататься на лыжах зимой, конечно. Но я-то сейчас не катаюсь — уже старый. Единственное,чего нам не хватает — это моря. Так что мы обычно едем летом в Хорватию или в Италию. И всё-таки я люблю жить в Австрии, потому что Вена — это столица музыки. И здесь очень спокойная жизнь.
— Как вы относитесь к ситуации в Украине? Многих артистов вынуждают высказать свою ясную позицию, как например, это произошло с Нетребко, которая как раз живет в Вене. Высказываетесь ли вы по поводу военных действий в Украине?
— Трудно решить, кто прав и нет. Но можно сказать одно:ужасно, что у нас сейчас так получилось. Была "корона", и еще есть, но немного лучше стало — а сейчас ещё эта ситуация в Украине. Это ужасно, потому что это Европа. Война есть всегда в мире. Ужасная ситуация всегда есть. Но сейчас это ещё хуже для нас, потому что это близко, в Европе.
— Я так понимаю, что гастролей в России как прежде, у вас уже не будет.
— Я уже давно не ездил, потому что "корона" была. До этого у нас было два концерта в городе Сочи. Я раньше работал очень часто с оркестром "Виртуозы Москвы", потому что Владимир Спиваков — это мой друг, с которым мы учились 50 лет тому назад. И он меня пригласил. Но это всё сейчас, конечно, невозможно. У нас в Вене живут очень многие русские артисты. Нетребко, например, ещё очень хорошо поёт, и она ещё будет петь у нас, скорее всего.
Начиная со своего основания в 1978 году, Венский Штраус-Фестиваль Оркестр завоевал международное признание, выступая в именитых концертных залах с оригинальной интерпретацией венской музыки.
Помимо преданности традиционному стилю и истинному венскому звучанию, особенностью оркестра является его очарование и радость от соответствия высочайшим артистическим стандартам.
Во время выступлений оркестра есть место как юмору и развлечениям, так и художественной глубине. Венский Штраус-Фестиваль Оркестр, состоящий из музыкантов крупнейших венских оркестров и великолепных специалистов, стал мировым лидирующим оркестром.
Бесчисленное количество выступлений позволило музыкантам оркестра объехать весь мир. Для аудитории в Японии, Китае, Южной Корее оркестр является абсолютным фаворитом. Крупнейшие города Восточной Европы, такие как Москва, Санкт-Петербург и Киев постоянно принимают у себя Венский Штраус-Фестиваль Оркестр.
Выступления на самых знаменитых сценах мира, таких как Кёльнская филармония, Геркулес Холл в Мюнхене, Сантори Холл в Токио, Центр искусств Сеула, Дом Музыки в Москве или Венская филармония, являются признаком международного уважения.
В родном городе оркестр занимает особое место: с началом нового тысячелетия, с 2000 года, новогодние концерты Венского Штраус-Фестиваль Оркестра в Большом зале Венского Концертхауса являются одними из самых запоминающихся музыкальных событий уходящего года.
С большой радостью и удовольствием Венский Штраус-Фестиваль Оркестр получает восторженные овации зрителей, провозглашая вечно юное обаяние венской музыки.
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