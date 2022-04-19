"Держи при себе перцовый баллончик, никогда не ходи одна". Эстонская тиктокерша дала советы по безопасности в ночном клубе

У Арии более 155 000 подписчиков в Tiktok и около 14 000 в Instagram. Сейчас она уже и не помнит, какой была ее первая тусовка. Скорее всего, это была какая-нибудь дискотека 16+ в одном из клубов Таллинна. Но первым самым запоминающимся мероприятием было живое выступление артиста Macky Gee три года назад в Kultuurikatel. Больше всего Арию привлекает музыкальный стиль drum’n’bass. “Когда играет drum’n’bass, я всегда на танцполе”, — делится девушка.

Хороший вечер всегда начинается с подготовки. “Мне этот процесс нравится даже больше, чем сама тусовка”, — смеется девушка. “Если я чувствую себя некрасивой, то и настроение будет соответствующее. Тусовки — это мой любимый повод для того, чтобы надеть скандальную одежду и сделать яркий макияж!” Свой стиль в одежде Ария может охарактеризовать одним словосочетанием: bad bitch.

Арие нравится ходить на тусовки в компании, но… “Мне нравится убегать с вечеринки и в одиночестве пускаться на поиски приключений!”, — делится Ария. “Плюс я терпеть не могу, когда со мной пытаются разговаривать, ничего ведь не слышно. Обычно я просто киваю и надеюсь, что кивнула в нужном по смыслу разговора месте”, — смеется девушка.

Будучи навеселе, можно под подходящую музыку попрыгать в стиле джампстайл. Главное, чтобы все оставалось в рамках танца. “Больше всего мне нравятся посетители клубов, которые понимают шутки, подтанцовывают без какого-либо сексуального подтекста, ну и просто веселые люди”, — признается она. “Я могу и врезать, если меня начинают лапать”, — категорична Ария. Но обычно она все-таки выходит на танцпол, если приглашают.

К сожалению, есть и те, кто превращают посещение клуба в очень неприятный опыт для окружающих. “Больше всего бесят “чиксы” из Таммсааре парка”, — говорит Ария о тех девичьих компаниях, которые частенько собираются в центре города.