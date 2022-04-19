"Держи при себе перцовый баллончик, никогда не ходи одна". Эстонская тиктокерша дала советы по безопасности в ночном клубе
Roosabanaanike — псевдоним, который использует 21-летняя блогерка Ария Хельмвеэ. Общественности она запомнилась благодаря активизму и своей смелости. Ария не стесняется быть самой собой, а также оригинально, стильно и запоминающееся одеваться. А еще не стесняется того факта, что любит вечеринки.
У Арии более 155 000 подписчиков в Tiktok и около 14 000 в Instagram. Сейчас она уже и не помнит, какой была ее первая тусовка. Скорее всего, это была какая-нибудь дискотека 16+ в одном из клубов Таллинна. Но первым самым запоминающимся мероприятием было живое выступление артиста Macky Gee три года назад в Kultuurikatel. Больше всего Арию привлекает музыкальный стиль drum’n’bass. “Когда играет drum’n’bass, я всегда на танцполе”, — делится девушка.
Хороший вечер всегда начинается с подготовки. “Мне этот процесс нравится даже больше, чем сама тусовка”, — смеется девушка. “Если я чувствую себя некрасивой, то и настроение будет соответствующее. Тусовки — это мой любимый повод для того, чтобы надеть скандальную одежду и сделать яркий макияж!” Свой стиль в одежде Ария может охарактеризовать одним словосочетанием: bad bitch.
Арие нравится ходить на тусовки в компании, но… “Мне нравится убегать с вечеринки и в одиночестве пускаться на поиски приключений!”, — делится Ария. “Плюс я терпеть не могу, когда со мной пытаются разговаривать, ничего ведь не слышно. Обычно я просто киваю и надеюсь, что кивнула в нужном по смыслу разговора месте”, — смеется девушка.
Будучи навеселе, можно под подходящую музыку попрыгать в стиле джампстайл. Главное, чтобы все оставалось в рамках танца. “Больше всего мне нравятся посетители клубов, которые понимают шутки, подтанцовывают без какого-либо сексуального подтекста, ну и просто веселые люди”, — признается она. “Я могу и врезать, если меня начинают лапать”, — категорична Ария. Но обычно она все-таки выходит на танцпол, если приглашают.
К сожалению, есть и те, кто превращают посещение клуба в очень неприятный опыт для окружающих. “Больше всего бесят “чиксы” из Таммсааре парка”, — говорит Ария о тех девичьих компаниях, которые частенько собираются в центре города.
“А еще бесят драчуны — те, кому только что исполнилось 18 и они начали ходить по настоящим клубам вместо Factory. Конечно, есть и такие экземпляры, которые пихаются в гардеробе так, словно его обязательно закроют до того, как они успеют сдать свою куртку”.
Для того, чтобы на утро чувствовать себя хорошо, Ария рекомендует следующее: пей воду и не мешай разные алкогольные напитки! Ее любимый коктейль — Tequila Sunrise, а среди клубов Таллинна самый любимый — клуб Hollywood. “Весь Hollywood. Я там живу. Это самый лучший клуб в Эстонии”.
Девушка дает еще несколько советов для того, чтобы вечеринки заканчивались хорошо: “Держи при себе перцовый баллончик, никогда не ходи одна, помни, что большими пальцами можно надавить на глаза, а бить эффективнее всего в треугольник между ребрами”, — рассказывает тиктокерша. “Если к тебе подходит какая-то незнакомая девочка и говорит: “Ой, привет, я тебя так давно не видела”, а ты видишь, как за ней кто-то ошивается или преследует, то она - не незнакомая девочка. Вы знакомы и десять лет ходили в одну школу, ты знаешь, где она живет и вы вместе уходите. Точка”.