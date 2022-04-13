Украинский телеведущий призвал родителей не показывать детям русские мультфильмы. Но ошибся

Ведущий признался, что его дети тоже знают, кто такие фиксики и Маша и медведь. Но сейчас они узнали, что монетизация от этих персонажей идет в Россию.

“Должны помнить, что пока мы смотрим медведя, Машу и паровозики с животными, паровозики с тяжелой артиллерией двигаются в сторону украинской границы”, — отметил Анатолич.

Однако он ошибся в главном. Санкции против России введены самые разные. В частности, YouTube отменил монетизацию для российских пользователей. Поэтому от мультфильмов по экономическим причинам можно не отказываться — только по идеологическим.