3 мая будет показан спектакль Русского театра Эстонии "МРОЖЕК"
В непростой период, который все мы проживаем этой весной, создатели проекта Виктор Марвин и Дмитрий Косяков предлагают зрителям вместе исследовать феномен и поэтику абсурда.
Польский писатель, драматург и эссеист Славомир Мрожек – ярчайший представитель театра абсурда. Его театральные произведения относятся к жанру абсурдистской фантастики, призванной эпатировать публику ирреалистичными элементами, искажениями смыслов и пародиями.
Спектакль-диптих Русского театра "МРОЖЕК" состоит из двух одноактных пьес «В открытом море» и «Кáроль». Обе пьесы – попытки проанализировать поведение человека перед лицом сиюминутной опасности.
Всем известна максима: смех – лучшее лекарство от отчаяния. Но что такое смех? И способен ли развеять страх? По словам самого драматурга, публика может сделать с пьесой все что угодно – все зависит от зрителя, от его эмоционального накала, от того, на что именно в данный момент люди реагируют особенно остро.
В стремлении найти выход из тупиковых, на первый взгляд, ситуаций герои спектакля доходят ad absurdum («до абсурда» – lat.) И чем более комично развиваются события, тем более жуткой становится действительность.
В спектакле заняты: Дмитрий Косяков, Виктор Марвин, Александр Жиленко, Владимир Антипп.
Рекомендуемый возраст: 16+
Etendusel on sünkroontõlge eesti keelde.
Подробнее о спектакле: https://veneteater.ee/show/mrozhek.html
Билеты: veneteater.ee, piletilevi.ee