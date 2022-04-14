3 мая будет показан спектакль Русского театра Эстонии "МРОЖЕК"

Всем известна максима: смех – лучшее лекарство от отчаяния. Но что такое смех? И способен ли развеять страх? По словам самого драматурга, публика может сделать с пьесой все что угодно – все зависит от зрителя, от его эмоционального накала, от того, на что именно в данный момент люди реагируют особенно остро.