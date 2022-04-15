Лайма Вайкуле неожиданно уехала в США и не собирается возвращаться
Поклонники Лаймы Вайкуле недавно забили тревогу: их любимая артистка долгое время не выходила на связь. Оказалось, что ещё в феврале она улетела в Америку и в родную Латвию пока возвращаться не собирается. И дело не в политике и событиях последних недель, — пишет Woman.
Лайма, увидев беспокойство своих поклонников в соцсетях, в интервью заграничному изданию приоткрыла завесу тайны, но прояснила все равно крайне мало.
“Я сейчас нигде не появляюсь. Но я ничего не хочу говорить. Даже когда друзья с Украины у меня спрашивают: ’’Как ты себя чувствуешь? ’’, я им отвечаю, что ’’определенно лучше’’. Сейчас неприлично говорить о своих проблемах”, — заявила Лайма Вайкуле.
Предположительно Лайма улетела решать какие-то проблемы со здоровьем. По крайней мере, это кажется самым логичным вариантом.