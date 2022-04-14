Война не только разъединяет: Михаил Шац и Татьяна Лазарева снова вместе

В феврале Татьяна снялась в украинской "Лиге смеха", а потом началась война. Какое-то время она прожила в отеле, но затем всё же приняла решение выбираться — сначала в Краков, а потом в Испанию, которая, похоже, теперь станет постоянным местом жительства.

Работать в Испании возможности нет, сетует Лазарева, а в Россию она не хочет. Даже если ее контракты в родной стране будут аннулированы, это не станет основанием для возвращения домой.

Единственная отрада для актрисы — это родные, которые последовали за ней в Марбелью. На виллу прилетел бывший муж актрисы Михаил Шац и дочка Соня. Артисты развелись три года назад, однако сумели сохранить хорошие отношения. А тот факт, что Михаил и Соня срочно прилетели к Татьяне в Испанию, для многих стал сигналом, что семья воссоединилась.

Woman.ru дозвонился до актера. Долгого разговора не получилось: Михаил Шац лишь подтвердил, что покинул Россию.