“Баскову намылил бы фейс”: украинский продюсер прошелся по российским звездам

Кондратюк отметил, что все россияне — это враги украинского народа. Также он рассказал, что сейчас с удовольствием “дал бы по морде” Николаю Баскову, который поддержал войну.

“Можно было бы ему сейчас намылить фейс. При том, что я абсолютно мирный человек, никому по лицу в жизни не давал. Я словил себя на мысли и скажу одну интересную вещь: я вообще не интересуюсь, кто там и что делает. Меня даже проукраинские россияне не сильно вообще интересуют”, — сказал Кондратюк.

Шоумен добавил, что если есть проукраинские россияне, значит у них есть понимание, что война — это зло. Кондратюк посоветовал им разбираться с властью России, а не просто поддерживать украинцев.

Также Кондратюк высказался и о Светлане Лободе, которая долго молчала о войне и лишь недавно заговорила о ней. “Поздно вср*лась. Мне все равно на тех артистов, которые с 2014 года находились в России”, — добавил продюсер.