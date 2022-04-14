ГАЛЕРЕЯ | Гламурнее быть не может! Благотворительный ужин с участием президента помог собрать рекордную сумму в поддержку Украины

Патрон фонда Алар Карис в своей приветственной речи призвал к тому, чтобы в повседневной жизни находить время для помощи другим: “Эстония станет лучше для всех, если взаимопомощь станет неотъемлемой частью нашей жизни”. Ужин также посетили: бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес, премьер-министр Кая Каллас с супругом, командующий силами обороны Мартин Херем, а также многие другие политики и предприниматели.

Одним из магнитов данного мероприятия стал благотворительный аукцион, где было продано шесть предметов искусства. Работы для аукциона предоставили Юри Аррак, Марк Костаби, Маарит Мурка, Таррви Лаарман, Эви Тихеметс и Яак Виснап. На аукционе разгорелась настоящая борьба. В результате для фонда было собрано 25 900 евро.

Работа Юри Аррака “Taevane kohtumine” ("Небесная встреча") за вечер была разыграна аж два раза. Первого покупателя картины Ану Эдарман тронул любовный посыл картины. Ее идея состояла в том, чтобы заплатить за картину достойную сумму, передав таким образом деньги фонду и вновь выставить работу на аукцион прямо там же, чтобы собрать ещё больше денег для помощи детям. Самую большую сумму денег отдали за литографию Яака Виснапа “Valge rahutuvi” ("Белый голубь мира") — 5100 евро. Её покупатель подарил работу Главному штабу Армии обороны. А работу Маарит Мурку “Positsioon V” ("Позиция V") подарили Скаутскому батальону сил обороны Эстонии.

В музыкальных паузах выступали всеми любимые эстонские артисты Грете Пайя, Уку Сувисте и Мяртен Мяннисте. Вместе с Грете Пайя на сцене выступила Энели Лепик, которая является подопечной фонда. Инструментальное сопровождение обеспечивала рок-группа военного оркестра.

Фонд Каролин Иллензеэр собирает пожертвования для детей военных Вооружённых сил Эстонии, которые погибли или получили тяжелые ранения. Фонд сопровождает детей для того, чтобы у них была возможность продолжить образование. На попечении фонда находится 61 ребенок и подросток. Самые младшие только родились, самые старшие уже отслужили в армии и поступили в университеты. Фонд считает очень важной поддержку детей именно на пути получения высшего образования.