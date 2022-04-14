Умер французский актер Мишель Буке, известный по фильму “Игрушка”

В 1943 году Буке получил актерское образование в Национальной консерватории драматического искусства, а в следующем году он сыграл свою первую главную роль в театре. В 1947 году актер впервые сыграл в кино — в фильме “Месье Венсан”. С тех пор он активно снимался и, в частности, принял участие в ряде работ режиссеров французской Новой волны.