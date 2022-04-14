Умер французский актер Мишель Буке, известный по фильму “Игрушка”
В 1943 году Буке получил актерское образование в Национальной консерватории драматического искусства, а в следующем году он сыграл свою первую главную роль в театре. В 1947 году актер впервые сыграл в кино — в фильме “Месье Венсан”. С тех пор он активно снимался и, в частности, принял участие в ряде работ режиссеров французской Новой волны.
Зрителю бывшего СССР он известен по участию в фильме “Игрушка”. Там актер сыграл роль миллионера Пьера Рамбаль-Коше. Кроме того, в 80-х годах на Центральном ТВ транслировался мини-сериал “Моцарт”, где он сыграл отца композитора — Леопольда Моцарта.
Буке дважды удостаивался премии “Сезар” в номинации “лучший киноактер” (за фильмы “Как я убил своего отца” и “Странник на Марсовом поле”). Также он получал Европейскую кинопремию и удостоился звания командора Ордена Почетного легиона.