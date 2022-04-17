ФОТО | Известная украинская телеведущая показала дачу под Киевом — до и после прихода российских войск
Российские войска полностью разрушили дачу телеведущей и журналистки телеканала “Украина” Анны Пановой. По ее словам, они месяц жили в доме, где устроили командный пункт и медсанчасть. Об этом пишет “Обозреватель”.
“Руины дома. Это наша дача в селе на Киевщине. От дома, который с любовью мастерил для нашей семьи мой муж, не осталось ничего”, — пишет Анна в Инстаграм. На территории уцелел только сад семьи, который чудом не тронули.
На фото видно, что от дачи семьи не осталось даже стен, а во дворе валяются остатки обгоревших вещей. Также на брусчатке остались ямы, куда, вероятно, попал снаряд.
“Смотрю на эти кадры и не верю, что здесь летом играла в надувном бассейне наша Милка. Не верю, что здесь мы чувствовали себя в безопасности первые три дня войны. Пока не пришли российские танки”, — написала телеведущая.
По ее словам, россияне разрешили семье эвакуироваться, а сами заняли дом, чтобы потом уничтожить его вместе с коллекцией картин украинских художников, которую 25 лет собирал муж Анны Пановой.
Телеведущая рассказала, что не хотела бы возвращаться на руины снова.
“Я, наверное, предпочла бы никогда туда не возвращаться и не видеть этот ужас своими глазами. Но муж сказал: “Я уже пустил корни. Как и сад, который я посадил — и он уцелел. Так что мы обязательно все отстроим”, — написала она.