Покинувшая Россию Литвинова уже нашла работу в Париже
Больше месяца назад актриса Рената Литвинова уехала во Францию. В Париже звезда навещает друзей, посетила клинику и уже нашла работу. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, — пишет “Рамблер”.
По словам актрисы, во Франции она уделяет много времени своему здоровью, но и про творчество не забывает. Знаменитость снимается в фильме, посвященном творчеству грузинского дизайнера, креативного директора французского модного дома Balenciaga Демны Гвасалия.
“Ненавижу безделье (между моими больничными делами и написанием нового — кстати, скоро начну чтения) — снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Дэмны Balenciaga — и встречаю много талантливых людей”, — написала Литвинова.
Напомним, Литвинова уехала из России несколько недель назад. В МХТ, где служит актриса отменили ближайшие гастрольные спектакли с ее участием.