Покинувшая Россию Литвинова уже нашла работу в Париже

По словам актрисы, во Франции она уделяет много времени своему здоровью, но и про творчество не забывает. Знаменитость снимается в фильме, посвященном творчеству грузинского дизайнера, креативного директора французского модного дома Balenciaga Демны Гвасалия.

“Ненавижу безделье (между моими больничными делами и написанием нового — кстати, скоро начну чтения) — снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Дэмны Balenciaga — и встречаю много талантливых людей”, — написала Литвинова.

Напомним, Литвинова уехала из России несколько недель назад. В МХТ, где служит актриса отменили ближайшие гастрольные спектакли с ее участием.