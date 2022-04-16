Шоубиз
16.04.2022, 17:00

Покинувшая Россию Литвинова уже нашла работу в Париже

 
ФОТО: screenshot - youtube

Больше месяца назад актриса Рената Литвинова уехала во Францию. В Париже звезда навещает друзей, посетила клинику и уже нашла работу. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, — пишет “Рамблер”.

По словам актрисы, во Франции она уделяет много времени своему здоровью, но и про творчество не забывает. Знаменитость снимается в фильме, посвященном творчеству грузинского дизайнера, креативного директора французского модного дома Balenciaga Демны Гвасалия.

“Ненавижу безделье (между моими больничными делами и написанием нового — кстати, скоро начну чтения) — снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Дэмны Balenciaga — и встречаю много талантливых людей”, — написала Литвинова.

Напомним, Литвинова уехала из России несколько недель назад. В МХТ, где служит актриса отменили ближайшие гастрольные спектакли с ее участием.

RusDelfi
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