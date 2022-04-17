Секс
17.04.2022, 21:30

Ученые рассчитали дату начала романов и секса между людьми и роботами

 
ФОТО: screenshot - youtube

Ученые назвали искусственный интеллект и роботов потенциальными любовными партнерами людей, и такие отношения, по их мнению, могут стать нормой уже относительно скоро. Современные дети точно должны дожить до этого момента. Об этом пишет “Рамблер”.

Примерный год, когда фантастика станет реальностью — 2050-й.

Дату рассчитали, исходя из того, насколько быстро движется прогресс в этом направлении, говорится в статье “Секс, любовь и машины”, опубликованной в журнале Psychology Today.

Автор статьи, психолог и кандидат наук, Лизель Шараби отмечает, что через несколько десятилетий машины обучатся социальным и даже эмоциональным навыкам, необходимым для общения с человеком. Автор книги “Любовь и секс с роботами” Дэвид Леви сомневается, что отношения между людьми и искусственным интеллектом будут по-настоящему интимными: развитие технологий сделает роботов объектом привязанности человека.

RusDelfi
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