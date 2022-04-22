ОБЗОР | Разврат в спальне и поцелуи в туалете на эстонском телешоу

Третья часть начинается точно так же, как и все предыдущие. Сначала краткое содержание предыдущей серии, затем у девушек с похмелья вновь спрашивают, каких мужчин они для себя ищут. После этого им дают “выбрать” среди трех мужчин, ни один из которых не соответствует озвученным ранее критериям.

Выходит, что двое парней, которых выделили девушкам, являются лучшими друзьями. Они решили приехать в столицу на большое реалити-шоу из Вильянди . Ну да, все логично, ведь если придется уезжать, репутация будет испорчена у обоих.