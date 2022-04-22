22.04.2022, 15:39
ОБЗОР | Разврат в спальне и поцелуи в туалете на эстонском телешоу(1)
ФОТО: Kuvatõmmis
Еженедельный просмотр шоу "Девичник" (платформа Go3) слегка напоминает посещение Таллинского зоопарка. Во-первых, как поход в зоопарк, так и просмотр, были бы гораздо интереснее, если бы оба действия можно было совершать только раз в год. Во-вторых, если в зоопарке ты знаешь, что там живут разные виды животных, то и “Девичник” заставляет поверить в то, что даже в маленькой Эстонии людей стоило бы делить на разные виды и подвиды.