Шоубиз
22.04.2022, 15:39

ОБЗОР | Разврат в спальне и поцелуи в туалете на эстонском телешоу

 (1)
Мерилин Мёльдер
Мерилин Мёльдер merilin.molder@kroonika.ee
Современное свидание.
Современное свидание.
ФОТО: Kuvatõmmis

Еженедельный просмотр шоу "Девичник" (платформа Go3) слегка напоминает посещение Таллинского зоопарка. Во-первых, как поход в зоопарк, так и просмотр, были бы гораздо интереснее, если бы оба действия можно было совершать только раз в год. Во-вторых, если в зоопарке ты знаешь, что там живут разные виды животных, то и “Девичник” заставляет поверить в то, что даже в маленькой Эстонии людей стоило бы делить на разные виды и подвиды.

Третья часть начинается точно так же, как и все предыдущие. Сначала краткое содержание предыдущей серии, затем у девушек с похмелья вновь спрашивают, каких мужчин они для себя ищут. После этого им дают “выбрать” среди трех мужчин, ни один из которых не соответствует озвученным ранее критериям.

Выходит, что двое парней, которых выделили девушкам, являются лучшими друзьями. Они решили приехать в столицу на большое реалити-шоу из Вильянди . Ну да, все логично, ведь если придется уезжать, репутация будет испорчена у обоих.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии