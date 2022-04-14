“Это месячные?” Нурлан Сабуров на концерте в США взбесил украинцев и повеселил русских

Ранее Сабуров уже ответил. Точнее, ушёл от ответа, обосновав тем, что у него есть семья. Хотя многие поняли это как “войну осуждаю, но прямо сказать боюсь”.

Во время очередного выступления вновь не обошлось без вопросов об Украине, к которым добавился своеобразный перформанс. К Сабурова выбежала девушка в белом платье с красными пятнами, которое символизирует убитых оккупантами украинок. Возможно, Нурлан и не понял символизм и решил пошутить: “Извините, это месячные?”

Российские зрители приняли даже такой юмор на ура, а украинцы негодуют до сих пор. Это заметно даже по комментариям к записи инцидента: тут и “от души, красавчик”, и “подписал себе путёвку в ад”.

А одна из активисток, пикетировавшая концертный зал, рассказала о том, как русские зрители отнеслись к трагедии: "Многие из них ржали и показывали факи, когда мы показывали фотографии детей из Бучи и кричали "билет купил — детей убил". И это россияне, которые живут в США, а не в России. У них есть все возможности быть людьми, но вместо этого они выбрали быть животными".

"Возмездие" Нурлана настигло очень скоро. Консул Украины Сергей Коледов обсудил ситуацию с мэром пригорода Чикаго Скоки. В результате концерт Сабурова в Чикаго отменили. Произойдёт ли что-нибудь подобное далее (а в программе тура ещё 6 городов — правда, не только в США, но и в Израиле) — неизвестно. Что будет дальше?