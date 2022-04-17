Эмбер Херд против Джонни Деппа: такого трэша на суде не было давно!

Например, актриса упомянула об изнасиловании бутылкой из-под ликера, о чем говорила еще в 2019 году. Херд также обвинила бывшего супруга в многочисленных случаях нападения. Она утверждает, что Депп хватал ее за шею, пинал, душил и бил кулаками.

Доктор Дэвид Киппер рассказал, что у актера якобы случались вспышки гнева. Во время одной из них он чуть не отрезал себе часть пальца. В некоторых случаях актер мог разбить кулаки о стены и дверь трейлера.

По словам врача, у Деппа также были проблемы с наркотиками и алкоголем. Несмотря на усилия специалистов, он не мог справиться со своей зависимостью.

Один из свидетелей рассказал, как актер признавался, что мечтает увидеть гниющий труп Эмбер Херд. В сообщениях он якобы писал, что бывшая жена разрушила его жизнь, и ему противно, что он прикасался к ней.

Семейный психолог Лорел Андерсон заявила, что между и Джонни Депп, и Эмбер Херд применяли физическое насилие друг к другу. Специалист напомнила про синяки на лице актрисы.

При этом Херд во время семейных консультаций якобы вела себя агрессивно и не давала мужу слова. Психолог также заявила, что инициатором драк была именно актриса: если возлюбленный собирался уйти, актриса могла ударить его, написала газета The Guardian.

Экс-ассистентка Эмбер Херд Кейт Джеймс на суде рассказала об агрессивном поведении актрисы. Она назвала ее истеричной натурой, которую боялась даже собственная мать. По ее словам, Херд принимала психостимуляторы, и иногда у нее случались передозы.

“Она ужасно вела себя с подчиненными, плевалась, кричала на нас, вторгалась в личное пространство”, — рассказала ассистентка.

Помощница проводила много времени с актрисой и не замечала у нее никаких травм. Ее бывший возлюбленный, напротив, вел себя спокойно.

На стороне актера выступила и его сестра Кристи Дембровски. Она заявила, что Джонни Депп не стал бы совершать насилие, поскольку он сам переживал его в собственной семье.