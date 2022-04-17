Россию лишили самого грозного белоруса после Лукашенко — Джона Уика

Изначально релиз “Джона Уика 4” с Киану Ривзом в главной роли перенесли с 26 мая 2022 года на март 2023 года. Но впоследствии студией было решено не выпускать фильм в России.

Несколько дней назад сообщалось, что комедийный боевик студии Lionsgate “Невыносимая тяжесть огромного таланта” также не покажут в российском прокате. Главного героя исполнил Николас Кейдж, фильм должен был выйти на экраны российских кинотеатров 21 апреля 2022 года. В картине актер сыграл самого себя.