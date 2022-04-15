Диму Билана вновь прооперировали

«Я в порядке. Меня привезли в палату», — рассказал артист. Также он добавил, что на этот раз операция была не настолько серьезной, как прошлая, которую он перенес около месяца назад.

Билан объяснил, что чувствует себя хорошо и уже готов реализовывать новые музыкальные проекты. В мае певец планирует провести большой тур и полноценно вести концертную деятельность.

Болезнь обострилась у исполнителя на фоне перенесенного коронавируса. Ранее Билан рассказал о двухчасовой операции. Почему именно произошло хирургическое вмешательство, он так и не уточнил.