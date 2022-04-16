Кино
16.04.2022, 15:25

Звезду “Игры престолов” и “Тора” арестовали по подозрению в педофилии

 
Anaheim, CA - APRIL 1: Joseph Gatt attend Tubi s Titanic 666 panel during Wondercon 2022 in Anaheim, California on Apri
Anaheim, CA - APRIL 1: Joseph Gatt attend Tubi s Titanic 666 panel during Wondercon 2022 in Anaheim, California on Apri
Foto: IMAGO/Tony Forte, IMAGO/MediaPunch

Департамент полиции Лос-Анджелеса по делам несовершеннолетних арестовал 47-летнего Джозефа Гатта (“Игра престолов”). Как сообщает Deadline, актера подозревают в педофилии.

Полиция утверждает, что детективы провели обыск в доме Гатта. Правоохранительные органы сделали это после того, как получили информацию о том, что актер участвовал в онлайн-общении откровенно сексуального характера с несовершеннолетними.

Сейчас полицейские занимаются поиском других предполагаемых жертв. Сам актер отрицает все обвинения. Гатт рассказал своим подписчикам в Twitter, что произошла ошибка — и он сотрудничает с правоохранительными органами с целью доказать свою невиновность.

Джозеф Гатт исполнил роль варга теннов в “Игре престолов”. Артиста можно также увидеть в таких кинопроектах, как “Волчонок” и “Морская полиция: Новый Орлеан”. В фильме “Тор” актер сыграл великана Грундрота.

RusDelfi
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