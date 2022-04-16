Звезду “Игры престолов” и “Тора” арестовали по подозрению в педофилии
Департамент полиции Лос-Анджелеса по делам несовершеннолетних арестовал 47-летнего Джозефа Гатта (“Игра престолов”). Как сообщает Deadline, актера подозревают в педофилии.
Полиция утверждает, что детективы провели обыск в доме Гатта. Правоохранительные органы сделали это после того, как получили информацию о том, что актер участвовал в онлайн-общении откровенно сексуального характера с несовершеннолетними.
Сейчас полицейские занимаются поиском других предполагаемых жертв. Сам актер отрицает все обвинения. Гатт рассказал своим подписчикам в Twitter, что произошла ошибка — и он сотрудничает с правоохранительными органами с целью доказать свою невиновность.
Джозеф Гатт исполнил роль варга теннов в “Игре престолов”. Артиста можно также увидеть в таких кинопроектах, как “Волчонок” и “Морская полиция: Новый Орлеан”. В фильме “Тор” актер сыграл великана Грундрота.