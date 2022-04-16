Звезду “Игры престолов” и “Тора” арестовали по подозрению в педофилии

Полиция утверждает, что детективы провели обыск в доме Гатта. Правоохранительные органы сделали это после того, как получили информацию о том, что актер участвовал в онлайн-общении откровенно сексуального характера с несовершеннолетними.

Сейчас полицейские занимаются поиском других предполагаемых жертв. Сам актер отрицает все обвинения. Гатт рассказал своим подписчикам в Twitter, что произошла ошибка — и он сотрудничает с правоохранительными органами с целью доказать свою невиновность.

Джозеф Гатт исполнил роль варга теннов в “Игре престолов”. Артиста можно также увидеть в таких кинопроектах, как “Волчонок” и “Морская полиция: Новый Орлеан”. В фильме “Тор” актер сыграл великана Грундрота.