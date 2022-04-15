"Бредятина": Чулпан Хаматова готова отказаться от звания Народной артистки России
Российская актриса театра и кино, общественный деятель, одна из учредительниц благотворительного фонда “Подари жизнь” Чулпан Хаматова рассказала в интервью латвийскому телевидению о своем отношении к званию “Народной артистки России”.
“Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам”, — сказала она.
Хаматова отметила, что ее любят представлять народной артисткой, но она всегда запрещает это, поскольку считает, что ценность профессии заключается не в званиях.
На это заявление отозвался режиссёр (конечно же, народный артист РФ) Николай Бурляев. “Те, кто считает, что звание ничего не значит и с ним просто расстаться, вызывают удивление и сожаление. Я бы никогда не отказался от признания, потому что я честно, своим трудом заслужил звание народного артиста России и им горжусь”, — заявил он. Разделить признание народом и властью у него так и не получилось. Например, до сих пор не является народным по званию, но любимым народом Вениамин Смехов. Или Леонд Каневский, который и в 82 года продолжает работать на ТВ — он всего лишь заслуженный, и то РСФСР (зване получено почти 40 лет назад). Впрочем, это совсем другая история.
Ну и не смог промолчать глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин, выступив от неназванных “мы”: “Полностью согласен. Честная женщина. Признается, что никакая она не народная артистка. Да и мы их никогда народными не считали”.