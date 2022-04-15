Лолита считает, что Украина предала ее

Она подчеркнула, что ей уже шесть лет запрещен въезд на “ее родину”.

“А мне вот в интернете пишут: “вы предали свою родину”. А для начала родина предала меня, если говорить серьезно. Я не билась за возможность работать, не писала покаянных писем с просьбой меня пустить на Украину. Если моя родина приняла решение, что я там не нужна, значит, я там не нужна”, — заявила Милявская.