15.04.2022, 16:48
Лолита считает, что Украина предала ее
ФОТО: screenshot - youtube
Предательство — слово, которое набирает популярность и в России, и в Украине. Предателем (во всяком случае в народе) можно стать почти по любому поводу: за отъезд из страны, за критику руководства, за отсутствие критики руководства страны, в котором “предатель” живёт, хотя родился на территории другой… Ну а можно обвинить в предательстве не человека, а целое государство!
Певица Лолита Милявская заявила, что ее родная страна — Украина — предала ее.
Она подчеркнула, что ей уже шесть лет запрещен въезд на “ее родину”.
“А мне вот в интернете пишут: “вы предали свою родину”. А для начала родина предала меня, если говорить серьезно. Я не билась за возможность работать, не писала покаянных писем с просьбой меня пустить на Украину. Если моя родина приняла решение, что я там не нужна, значит, я там не нужна”, — заявила Милявская.
По ее словам, запрещать людям говорить на русском невозможно, ведь для многих украинцев это родной язык.