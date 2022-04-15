15.04.2022, 19:24
Александр Васильев пережил гипертонический криз и назвал его причину
ФОТО: screenshot - youtube
У ведущего шоу “Модный приговор” Александра Васильева диагностировали гипертонический криз. Но от госпитализации историк моды отказался, пишет Gazeta.
Недомогание из-за повышения артериального давления искусствовед почувствовал 1 апреля, после чего вызвал скорую помощь.
Также сообщается, что Васильеву уже лучше. Телеведущий отправился на отдых в Турцию.
Сам ведущий прокомментировал своё состояние: «У меня было повышенное давление и аритмия сердца, но он прошел. Я чувствую себя хорошо. Я прошел курс терапии. Это было на нервной почве. Температуры никакой, головокружения нет, и сердце работает нормально». Васильев добавляет, что беспокоиться сейчас не о чем: он находится под наблюдением специалистов.