“Молюсь и верю”: Киркоров — о состояни отца, попавшего в реанимацию

“Пару дней назад на фоне осложнения коронавируса случилась сердечная недостаточность. Сейчас его спасают великие руки; я молюсь и верю, что папу поставят на ноги”, — поделился исполнитель.

О госпитализации 89-летнего Бедроса Киркорова стало известно 8 апреля. Как сообщалось, отец артиста попал в 3-й Центральный военный клинический госпиталь им. Вишневского. Месяцем ранее он заболел коронавирусом во второй раз и переносил болезнь в легкой форме, находясь на самоизоляции.

90-летие Бедрос Филиппович должен отметить через месяц. Филипп Киркоров рассказал, что надеется видеть отца на своих концертах, которые пройдут в честь 55-летия певца с 27 по 30 апреля в Кремлевском дворце.