ВИДЕО | Вот и все… Белка из “Ледникового периода” съела-таки желудь

Художники Blue Sky Studios, которую Disney закрыла из-за пандемии в прошлом году, опубликовали на YouTube видеоролик с белкой по имени Скрат, все-таки съевшей желудь, за которым охотилась 20 лет, с 2002 года — выхода первого мультфильма “Ледниковый период”,- со смесью радости и печали сообщает mail.ru.