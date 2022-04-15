15.04.2022, 12:00
ВИДЕО | Вот и все… Белка из “Ледникового периода” съела-таки желудь
ФОТО: screenshot - youtube
Художники Blue Sky Studios, которую Disney закрыла из-за пандемии в прошлом году, опубликовали на YouTube видеоролик с белкой по имени Скрат, все-таки съевшей желудь, за которым охотилась 20 лет, с 2002 года — выхода первого мультфильма “Ледниковый период”,- со смесью радости и печали сообщает mail.ru.
Blue Sky Studios закрыли из-за финансовых трудностей в период пандемии коронавируса. Американская мультипликационная студия известна по серии мультфильмов “Ледниковый период”, а также “Рио”, “Титан: После гибели Земли” и “Роботы”. Последним проектом стала серия короткометражек “Ледниковый период: истории Скрата”, которые начали выходить на Disney+ 13 апреля.