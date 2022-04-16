“Этому нет оправдания”: Пьер Ришар обратился к Путину

Артист подчеркнул, что знаком с Россией и Украиной. Он считает “ужасным” то, что происходит между странами.

“Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства, я бы даже сказал, в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей — это просто ужасно”, — отметил Ришар.

Он добавил, что каждый вечер просматривает новости и фото из Украины, и его “переполняют эмоции”.

Пьер Ришар выразил восхищение украинцами, борющимися за свою независимость, и отметил, что высоко оценивает их смелость и самоотверженность в этой “омерзительной” войне.