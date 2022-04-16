Уволивший Константина Райкина ректор Театральной школы Райкина арестовен

15 апреля стало известно, что ректора допросили после увольнения Райкина. Жена Полянкина связала происходящее с возникшим из-за увольнения конфликтом. По ее словам, мужа отправили “без лекарств и еды на Петровку”. “Ломать. Отправив меня за лекарствами домой и обещанием, что подождут, тут же увезли, не дав передать лекарства”, — заявила она. При этом официальной информации о допросе Полянкина не поступало.

Райкина сняли с должности 12 апреля указом ректора Высшей школы сценических искусств (так официально называется Театральная школа) Анатолия Полянкина.

Позже артист подтвердил свое увольнение. “Он убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость”, — сказал Райкин. Он добавил, что вместе с юристом намерен оспорить это решение.

Также стало известно, что Полянкин приказал охране не пускать в вуз ни студентов, ни преподавателей, поэтому для проведения занятий часто приходилось вызывать полицию. Кроме того, ни Райкин, ни другие преподаватели не получали зарплату на протяжении двух месяцев.

Приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 года из-за “ухудшения материального положения” учебного заведения Полянкин подписал в конце марта. Как рассказали в студсовете, ректор не согласовал этот перерыв с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами, а также не озвучил своих дальнейших планов на последующее восстановление образовательного процесса. Несмотря на это, 5 апреля суд запретил приостановку деятельности Высшей школы сценических искусств.

Студенческий совет ВШСИ посчитал решение об увольнении Райкина “неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов”. Там также призвали Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию и “не допустить разрушения уникального образовательного учреждения”.